Disegni di pace...

Tantissimi disegni, cartelloni, messaggi di pace e bandiere della pace e di tutto il mondo stanno tappezzando le cancellate esterne delle scuole di Cuggiono e Castelletto.

In queste settimane il grido, le preghiere, le invocazioni per la pace stanno risuonando in tutto il mondo. Paure, ansie e timori si intrecciano nelle nostre menti non appena ci sono notizie dall'Ucraina e dai territori colpiti dalle guerre. Preoccupazioni che entrano nei pensieri e nel cuore di tanti bambini e ragazzi, spesso sommandosi ad alcune situazioni di disagio post pandemia. Per questo ogni loro messaggio diviene ancora più importante.

"Tantissimi disegni, cartelloni, messaggi di pace e bandiere della pace e di tutto il mondo stanno tappezzando le cancellate esterne delle scuole di Cuggiono e Castelletto. Protagonisti i bimbi della scuola dell'infanzia,primaria e secondaria - spiegano dal 'Comitatogenitoriviacavour' - Pace è la moltitudine dei colori impressi nei loro disegni ricchi di speranza; pace è l'incredulità di chi non può accettare nulla di diverso dall' armonia; pace è ogni pensiero espresso dai nostri studenti perché ricco di umanità. Bisognerebbe imparare dai bambini, guardare al futuro con i loro occhi e, certamente, anche il presente sarebbe radioso".

