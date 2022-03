Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare al Trofeo MIMO 1000 Miglia, l’evento più adrenalinico del calendario del MIMO Milano Monza Motor Show.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare al Trofeo MIMO 1000 Miglia, l’evento più adrenalinico del calendario del MIMO Milano Monza Motor Show che, sabato 18 giugno, regalerà ai proprietari di supercar e hypercar moderne la possibilità di assaporare le emozioni degli equipaggi della 1000 Miglia, sfidandosi nella stessa prova a tempo tra i tornanti dell’Autodromo di Monza.

Sono tre le regioni di partenza definite per la kermesse dinamica del MIMO: Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia, le tre regioni che hanno nel proprio DNA l’automotive e che con MIMO e con il Centenario dell’Autodromo di Monza verranno idealmente unite in un unico grande evento, una celebrazione nazionale della passione motoristica. Torino, Varano de’ Melegari - sede della Dallara Academy - e Milano sono i punti d’incontro per i collezionisti.

La Maison svizzera Chopard sarà protagonista della serata finale che si terrà all'Autodromo Nazionale di Monza durante la quale premierà il vincitore assoluto e i vincitori di categoria del Trofeo MIMO 1000 Miglia.

