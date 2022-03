Appassionati di cinema, fumetto, animazione, gioco e cosplay... tocca a voi! L'appuntamento è il 9 aprile al Parco e Museo del Volo per la prima edizione di 'Volandia Nerd Wing Day'.

Appassionati di cinema, fumetto, animazione, gioco e cosplay... tocca a voi! L'appuntamento, allora, è il 9 aprile al Parco e Museo del Volo alle porte di Malpensa, per la prima edizione del 'Volandia Nerd Wing Day', un evento davvero unico organizzato dall’Associazione Culturale Galaxy, in collaborazione con la realtà del nostro territorio, che ha visto l’adesione di alcune tra le più importanti associazioni di settore nazionali attive anche a livello internazionale.

In compagnia dei propri eroi preferiti (da Darth Vader a Kylo Ren, da Han Solo alla principessa Leia, dai mitici stormtrooper agli ufficiali imperiali, dai piloti ribelli ai possenti Jedi, i gruppi ufficiali di Star Wars, con i loro magnifici costumi che riproducono in ogni dettaglio quelli usati sul set dei vari film), ecco attività speciali e iniziative a carattere beneficio anche in compagnia dei giovanissimi cadetti della Galactic Academy, il gruppo ufficiale di appassionati riservato esclusivamente ai minori di 18 anni.

Beh... non resta che prenderà nota degli appuntamenti e degli orari: alle 14, infatti, spazio alla parata dei personaggi di Star Wars alla scoperta delle sette aree tematiche del museo; quindi, alle 15.30, Cosplay Contest dedicato agli under 15 (non una “gara competitiva”, ma una sfilata galattica per mostrare al grande pubblico di Volandia gli splendidi costumi “junior” ed emozionare i presenti con divertenti performance); ancora, alle 16.30, Gianluca Falletta, creatore di Satyrnet e “papà dei Cosplayer italiani”, presenterà le Finalissime del 'Volandia Nerd Wing Day Cosplay Contest' (i migliori cosplayer più votati su Facebook nelle preselezioni saliranno sul palco per confrontarsi con una giuria di esperti internazionali); mentre, durante tutta la giornata, saranno presenti la RebelLegionItalian Base, la 501st Legion Italica Garrison, Ori’Cetar Clan, The Galactic Academy Varykino Campus Italia e SaberGuild Trento – i gruppi di costuming ufficialmente riconosciuti da LucasFilm e presenti in tutto il mondo.

