Visite al Santuario

Di Parabiago è uno dei gioiellini storici. E adesso, per iniziativa di un gruppo di volontari con cui l'Amministrazione comunale collabora da tempo, si appresta a riaprire i battenti per essere apprezzato in tutto il suo splendore.

Di Parabiago è uno dei gioiellini storici. E adesso, per iniziativa di un gruppo di volontari con cui l'Amministrazione comunale collabora da tempo, si appresta a riaprire i battenti per essere apprezzato in tutto il suo splendore. La prima visita al Santuario della Madonna di Dio il Sà è prevista per domenica 9 aprile, ma gli organizzatori hanno reso noto che stanno predisponendo anche date successive. L'edificio cultuale aprirà alle 14.30 e alle 15 partirà il primo giro di viste che lascerà poi spazio al secondo il cui avvio è previsto per un'ora dopo.

Chi volesse visitarlo liberamente senza avvalersi dell'ausilio esplicativo delle guide lo potrà fare fino alle 17.30. Le visite dovranno essere prenotate all'indirizzo email riapriamoilsantuario [at] libero [dot] it. Il santuario fa parte della Parrocchia di Maria Madre della Chiesa di Nerviano ma sorge, appunto, su territorio parabiaghese ed è, spiega il Comune, "Parte integrante della storia e dello spirito del nostro territorio e delle sue alterne vicende, felici e dolorose".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!