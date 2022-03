La ristrutturazione del Lirico

Il Comune di Magenta ha presentato domanda a Regione Lombardia per ricevere un finanziamento di oltre 960 mila euro per ristrutturare e valorizzare il Teatro Lirico.

Il Comune di Magenta ha presentato domanda a Regione Lombardia per ricevere un finanziamento di oltre 960 mila euro per ristrutturare e valorizzare il Teatro Lirico di via Cavallari. “Abbiamo partecipato al bando di Regione Lombardia chiedendo le risorse per valorizzare il Teatro Lirico, uno dei simboli del patrimonio culturale della Città, per rinnovarlo e innovarlo nel segno della sostenibilità – ha detto il sindaco Chiara Calati – È stato presentato un progetto di restauro e risanamento conservativo che mira anche a portare un adeguamento strutturale e tecnologico del nostro Teatro. L'intervento progettato punta a valorizzare alcuni tratti della struttura, come la facciata di via Cavallari e l'affresco della galleria, ma anche a rendere utilizzabili e funzionali alcuni spazi oggi non sfruttati e rinnovarne altri, come i camerini. A questo si aggiunge l'adeguamento alle normative di sicurezza. Il teatro Lirico è un simbolo della storia di Magenta ed è un fiore all'occhiello per la Città, sul palco sono passati attori, musicisti e artisti di altissimo livello. L'offerta culturale di questo teatro è in continua crescita e adeguare la struttura, rispettandone sempre storia e identità, per far si che continui questo percorso di crescita è per noi un dovere oltre che un orgoglio”.

Il progetto presentato nell'ambito del bando di Regione Lombardia 'Piano Lombardia 2021- 2022' prevedere la richiesta di fondi per un totale di 960.321,312 euro. Gli interventi di restauro e ammodernamento riguardano: la valorizzazione della facciata via Cavallari; il riuso del locale della torre scenica e la sua accessibilità; la valorizzazione dell'affresco della galleria e la sostituzione del controsoffitto della

sala spettatori; il rinnovamento dei camerini e dei servizi igienici dedicati; il rivestimento scala esterna alla cabina di proiezione; il ripristino della pavimentazione e l'impermeabilizzazione della copertura dei servizi igienici per il pubblico; l'adeguamento alla normativa antincendio; l'adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico; il risanamento delle murature soggette ad umidità da risalita.

