L'appuntamento è per questa domenica, 27 marzo. La tradizione che si rinnova, perché a Boffalora sopra Ticino è tempo della 'Festa del Santuario dell'Acquanera'. Per tutta la giornata, allora, ecco le bancarelle di gastronomia e artigianato, gli stand del Comitato Agricolo del Magentino e del Parco del Ticino, lo street food e la pesca di beneficenza parrocchiale. Inoltre, in sala consiliare, spazio alla mostra sulla storia del Santuario (sabato e domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30; in collaborazione con l'Associazione Storica la Piarda). Ma non è finita qui: chi lo vorrà potrà, infatti, raggiungere il Santuario su un trenino storico (dalle 14 alle 19, partenza da piazza IV Giugno). Sante Messe, infine, alle 10 alle 17.

