Dopo due anni di assenza, torna a Legnano la Camminata per la Vita, manifestazione podistica non competitiva che promuove l’adozione di stili di vita sani e sostiene le attività della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Domenica 27 marzo, la sezione di Legnano della LILT, con la partecipazione di Orobie Nordic Walking, Famiglia Legnanese, Legnano Basket Knights e Calzette Rosa padel team, con il patrocinio del Comune di Legnano e del Parco Alto Milanese e il supporto - tra gli altri - della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, del Circolo Culturale e Ricreativo e di Bcc Insieme Mutua, organizza la terza edizione dell’iniziativa sportiva accessibile a tutti che si svolge su un percorso di 5 km all’interno del parco Alto Milanese.

"È un’iniziativa dalla duplice finalità, dove sono i partecipanti a diventare testimonial diretti", spiega Anna Daverio, presidente della sezione legnanese della LILT. "Vogliamo innanzitutto sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica ai fini di mantenere un buono stato di salute; non certo secondo, raccogliere fondi per sostenere l’attività di prevenzione e di vicinanza ai malati oncologici che la nostra associazione svolge, questo soprattutto dopo due anni di emergenza sanitaria che, purtroppo, ha messo in secondo piano l’azione preventiva in campo tumorale. L’elemento innovativo che abbiamo voluto dare a questa manifestazione è trasformare i partecipanti in testimonial: con la loro presenza si faranno portatori di un messaggio universale: la difesa della propria salute passa infatti da un’alimentazione corretta, attività fisica e controlli periodici. È questo il messaggio della LILT che vogliamo diffondere".

Accanto alla LILT, si è schierata la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, insieme con il CCR e Bcc Insieme Mutua. "Confermando una collaborazione fattiva che prosegue da più di dieci anni, abbiamo voluto nuovamente porci al fianco della LILT perché crediamo profondamente nella sua preziosa attività; un’azione che, oggi più che mai, deve essere sostenuta", osserva il presidente della Bcc, Roberto Scazzosi. "Nella sua semplicità, la Camminata per la Vita è più di una manifestazione podistica: raccoglie in sé l’importante messaggio della prevenzione e chiede a chi vi partecipa di essere testimone, quindi adottando in prima persona gli stili di vita sani quale primo elemento di prevenzione".

Il programma prevede alle 10 il ritrovo e l’apertura delle iscrizioni all’entrata del parco Alto Milanese in via Pace a Legnano. Il via alla camminata verrà dato alle 10.30. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Silvana (389.2830038) oppure rivolgersi alla segreteria LILT dalle 15 alle 17 chiamando il numero 0331.450080, mail legnano [at] legatumori [dot] mi [dot] it. La quota di partecipazione è di 10 euro (gratis per i bambini). L’intero ricavato sarà devoluto alle attività di prevenzione della LILT - delegazione di Legnano.

