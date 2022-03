25 nuovi medici di medicina generale

Ufficialmente 'diplomati' 25 medici di medicina generale (MMG) presso il Polo Formativo dell’ospedale San Carlo di Milano dell’ASST Santi Paolo e Carlo.

Ufficialmente 'diplomati' 25 medici di medicina generale (MMG) presso il Polo Formativo dell’ospedale San Carlo di Milano dell’ASST Santi Paolo e Carlo. I nuovi MMG, 18 donne e 7 uomini di età compresa tra i 35 e 40 anni, hanno concluso il loro percorso formativo della durata di 3 anni (4800 ore di formazione) a fine 2020, ma non hanno mai avuto la possibilità di poter stringere tra le mani il tanto sospirato diploma.

La direzione del corso, affidata all’Accademia di Formazione per il Servizio Socio-Sanitario Lombardo di Polis Lombardia e ATS Città Metropolitana, nel triennio 2017/2020,oltre al Polo dell’ASST dei Santi, si è avvalsa della collaborazione delle strutture formative di ASST Niguarda, FBF/Sacco, Lodi e Rhodense, per un totale di n. 136 nuovi MMG oggi già operativi sul territorio metropolitano.

Il tirocinio pratico ha permesso di approfondire le materie di Medicina Interna e specialità come Emergenza/Urgenza, Chirurgia Generale e specialistica, Pediatria, Ostetricia/Ginecologia oltre a far conoscere le realtà delle strutture presenti sul territorio e strettamente legate all'attività del Medico di Famiglia (Cps, SerD, Noa, UONPIA, Consultori, Medicina Legale, CSA e Presa in carico, attività distrettuali, ecc).Ciò ha favorito l'integrazione dei MMG con i professionisti sanitari della ASST instaurando relazioni interpersonali multidisciplinari utili per lo studio dei casi da seguire.

“Nonostante le enormi criticità di accoglienza presso i nostri Presidi ospedalieri San Carlo e San Paolo durante la pandemia – dichiara Marco Parodi, direttore del Dipartimento di Medicina dell’ASST Santi Paolo e Carlo e referente del Polo Formativo all’ospedale San Carlo - grazie al grande spirito di collaborazione con i diversi reparti ed i Tutor coinvolti, in sinergia alle competenze organizzative messe in atto davanti agli scenari mutanti presentatisi (con inevitabili accavallamenti dei trienni), siamo riusciti a far completare con successo le attività pratiche ai medici in formazione”. Ad aprile altri 18 nuovi MMG concluderanno il percorso formativo del triennio 2018/2021 ed entro la fine del 2022se ne aggiungeranno altri 19(triennio 2019/2022).

“La consegna dei diplomi che da qui alla fine del mese interesseranno complessivamente 136 tirocinanti nelle nostre Ats è un momento particolarmente significativo dal momento che la Sanità di Regione Lombardia ha tra i suoi obiettivi principali quello di promuovere e concretizzare ancor di più una sanità di prossimità – dichiara la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti - Grazie ai 25 medici di medicina generale che hanno ricevuto il diploma al San Carlo e a tutti i loro nuovi ‘colleghi’ per l’impegno e la scelta di dedicarsi ai pazienti di prossimità”.

“La riorganizzazione dei corsi di formazione prevede una stretta collaborazione tra la Direzione Welfare, le ATS e le ASST – dichiara il dottor Matteo Stocco, direttore generale dell’ASST Santi Paolo e Carlo – I nuovi Medici di Medicina Generale che stiamo continuando a formare sono ben preparati e pronti a gestire la presa in carico del paziente cronico e affrontare i mutamenti epidemiologici in corso.”

