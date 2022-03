Conversazione con la Giovanna Cristina Vivinetto

In biblioteca a Robecchetto, conversazione pubblica con la poetessa, insegnante e donna transgender Giovanna Cristina Vivinetto.

A Robecchetto con Induno, giovedì 24 marzo alle 21, nella biblioteca civica 'Alda Merini', in via Novara 11, si terrà un evento culturale organizzato in occasione della 'Giornata Nazionale per la Promozione della Lettura' (24 marzo) e della 'Giornata Mondiale della Poesia' (21 marzo), dal Comune e dalla biblioteca, in collaborazione con l’Associazione 'Amici della Biblioteca'. Si tratta di una conversazione pubblica con la poetessa, insegnante e donna transgender Giovanna Cristina Vivinetto, che sarà collegata da remoto e potrà essere seguita in presenza nella sala conferenze e in diretta Instagram (@bibliorob). Partendo dal linguaggio poetico e dall’esperienza della lettura, si parlerà di poesia e della lettura, della parità di genere, della transizione e transizioni, del potere trasformativo della parola, dei percorsi di cambiamento e crescita che attraversano le vite di ciascuna persona. Vivinetto è autrice della pluripremiata raccolta poetica 'Dolore Minimo', opera prima che vanta l’introduzione di Dacia Maraini. Per partecipare in presenza è necessario prenotarsi (mail: biblio [at] comune [dot] robecchetto-con-induno [dot] mi [dot] it, telefono 0331/876476, WhatsApp 334/609781) e presentarsi con green pass rafforzato e mascherina Ffp2.

