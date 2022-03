In 2500 per le piantine

2.500 cittadini hanno aderito a 'Custodiscimi' e si sono recati nei punti di ritiro per prendere in affido la piantina forestale.

2.500 cittadini hanno aderito a 'Custodiscimi' e si sono recati nei punti di ritiro per prendere in affido la piantina forestale per la quale si erano prenotati nei giorni scorsi sul sito Forestami.org. I custodi si prenderanno cura delle piccole piante forestali, per un periodo di circa 8 mesi, fino al 20 novembre quando, grazie all’avvio delle nuove piantagioni, le piante forestali troveranno la propria dimora nel territorio del Comune di Milano e della Città Metropolitana di Milano attraverso momenti di piantagione collettiva in occasione delle quali i cittadini restituiranno le piantine che hanno custodito. Le piantine distribuite nei 9 municipi del Comune di Milano e in 13 Comuni della Città Metropolitana sono ciliegi, querce farnie, olmi bianchi e padi.

'Custodiscimi' è l'iniziativa di Forestami insieme a ERSAF e Legambiente Lombardia, attraverso la quale ai cittadini è stata data la possibilità di diventare temporaneamente 'custodi', presso la propria abitazione, di quello che diventerà nel tempo il futuro verde pubblico. Dato il grande successo dell'iniziativa e l'elevatissimo numero di cittadini che hanno fatto richiesta di poter aderire al progetto, Forestami lavorerà ad altri appuntamenti.

