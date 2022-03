Una grande opera, nonostante il nome diminutivo. Alle 15.30 di domenica 27 marzo si inaugura la 'Tangenzialina' di Bernate Ticino.

Una grande opera, nonostante il nome diminutivo. Alle 15.30 di domenica 27 marzo si inaugura la 'Tangenzialina' di Bernate Ticino. Si tratta di una nuova viabilità comunale che scorre sul vecchio sedime autostradale dismesso della Milano – Torino. La 'Tangenzialina' è un’opera prevista da un accordo tra la RFI (Rete Ferroviaria Italiana, società finanziatrice, subentrata alla TAV), con la Regione Lombardia, la Città Metropolitana (ex Provincia), il Parco del Ticino e il Comuni di Bernate Ticino, a compensazione delle nuove infrastrutture ferroviarie della linea Alta Capacità, e all’ammodernamento dell’importante linea di comunicazione autostradale sul territorio di Bernate.

La carreggiata che scorre per circa 1500 metri tra dove sorgeva il vecchio casello autostradale di Boffalora Ticino e via Cavour, con un accesso intermedio in via Manzoni, permette di evitare il traffico pesante nel centro paese e sul ponte storico del 1600 che sovrasta il Naviglio Grande conferendo altresì una nuova opportunità viabilistica. Una ciclabile che costeggia l’intero percorso offre sicurezza a pedoni e ciclisti.

Dopo la cerimonia del taglio del nastro segue la proiezione di un video in Canonica che spiega l’evoluzione dei lavori e a conclusione un rinfresco.

