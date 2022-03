Il parroco di Brescello a Furato

Un incontro con don Giancarlo Minotta, parrocco di Bresciello. Si parlerà di 'Don Camillo e il Cristo dell'altar maggiore'.

Un appuntamento davvero molto particolare, questa sera 18 marzo, nella chiesa parrocchiale di Furato. Per l'iniziativa di quaresima 'Acqua che dà vita' si terrà un incontro con don Giancarlo Minotta, parrocco di Bresciello. Si parlerà di 'Don Camillo e il Cristo dell'altar maggiore'.

Don Camillo guardò in su verso il Cristo dell'altar maggiore e disse: «Gesù, al mondo ci sono troppe cose che non funzionano». «Non mi pare», rispose il Cristo. «Al mondo ci sono soltanto gli uomini che non funzionano».

Giovannino Guareschi

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!