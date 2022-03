"Solidarietà ai sindaci ucraini"

Cecchetti e Ghilardi (Lega): "Lettera dei sindaci leghisti in Lombardia a istituzioni europee, per dare solidarietà ai primi cittadini ucraini".

"Tutti i sindaci della Lega in Lombardia hanno sottoscritto una lettera indirizzata ai vertici delle istituzioni europee - ed alla presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, e al presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel - per esprimere ‘la piena solidarietà a tutti i rappresentanti democraticamente e legittimamente eletti negli Enti Locali ucraini che stanno vivendo condizioni drammatiche nelle ultime settimane. Dopo aver condannato con forza lo scoppio della guerra, i bombardamenti russi e l’occupazione dell’Ucraina, ci opponiamo con veemenza al rapimento dei due sindaci delle città ucraine, Melitopol e Dniprorudne, da parte delle forze armate della Federazione Russa’. I sindaci lombardi della Lega chiedono un intervento immediato al più alto livello intergovernativo e dell'Unione Europea affinché ci si adoperi per il rilascio dei rappresentanti dei governi locali e per la continuazione degli sforzi propedeutici a ridurre l'escalation della violenza e per proteggere la popolazione civile’. Tutta la Lega Lombardia, con i suoi parlamentari nazionali ed europei, consiglieri regionali, presidenti di provincia, assessori e consiglieri comunali, si associa a quanto scritto dai sindaci leghisti." Lo dichiarano l'onorevole Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, e Giacomo Ghilardi, coordinatore regionale sindaci Lega della Lombardia.

