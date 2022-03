Proroga scadenze TARI

Consorzio dei Comuni dei Navigli: prorogra scadenze TARI. Prima rata dal 31 marzo al 30 giugno; seconda, invece, dal 30 giugno al 30 settembre.

Consorzio dei Comuni dei Navigli: prorogra scadenze TARI. Per far fronte agli effetti che il pesante incremento dei prezzi in atto avrà sui cittadini, infatti, la 1^ rata dell’acconto TARI 2022, in scadenza al 31 marzo, si intende prorogata al 30 giugno, mentre la 2^, in scadenza il 30 giugno, è stata spostata al 30 settembre, senza alcun aggravio per l’utenza e senza che si attivino le usuali procedure di riscossione coattiva dei crediti insoluti.

Gli utenti, con domiciliazione bancaria/postale e che intendessero prorogare le scadenze di pagamento della Tari, dovranno contattare la propria banca/posta e ricevere le istruzioni necessarie per bloccare/revocare l’addebito automatico in esecuzione al 31 marzo e 30 giugno: si precisa, infatti, che detta attività non può essere eseguita dal Consorzio, in quanto attivata su base volontaria da parte dei singoli utenti. Per queste utenze, il pagamento della scadenza prorogata dovrà poi essere effettuato tramite bollettino postale, da richiedere agli uffici del Consorzio.

Per qualsiasi informazione o chiarimento, comunque, inviara una mail a info [at] consorzionavigli [dot] it - protocollo [at] pec [dot] consorzionavigli [dot] it o telefonare allo 02/94921163 oppure andare direttamente allo sportello Tari della sede del Consorzio ad Albairate o presso gli sportelli attivi nei Comuni consorziati.

