Navigare sulla Locarno-Milano

L'Idrovia Locarno-Milano è un itinerario multimodale di valore naturalistico, monumentale e culturale che si sviluppa lungo l'asse del Lago Maggiore, del Fiume Ticino e del Naviglio Grande. Online una web app per conoscere i percorsi e i servizi di navigazione.

L'Idrovia Locarno-Milano è un itinerario multimodale di valore naturalistico, monumentale e culturale che si sviluppa lungo l'asse del Lago Maggiore, del Fiume Ticino e del Naviglio Grande. Online una web app per conoscere i percorsi e i servizi di navigazione.

L'Idrovia Locarno-Milano è un itinerario multimodale di valore naturalistico, monumentale e culturale che si sviluppa lungo l'asse del Lago Maggiore, del Fiume Ticino e del Naviglio Grande. Online una web app per conoscere i percorsi e i servizi di navigazione. Negli ultimi anni il corso d'acqua ha subito interventi di riqualificazione e valorizzazione grazie anche al progetto Slowmove di cui Regione Lombardia è partner e che ha proprio l'obiettivo di promuovere e agevolare la percorribilità dell’Idrovia.

La webapp è accessibile al link: idrovialocarnomilano.servizirl.it. Dalla home dell'applicazione si accede alle informazioni territoriali su 'Lago Maggiore locarnese', 'Lago Maggiore lombardo', 'Lago Maggiore verbanese', 'Lago Maggiore novarese e fiume Ticino' e 'Navigli e Pianura Padana'. È disponibile la mappa interattiva tramite due percorsi specializzati: per chi naviga in autonomia (dedicata ai diportisti) e per chi naviga con i servizi di navigazione pubblica di linea. Consultando e interrogando la mappa si ottengono le informazioni riferite al porto ed ai suoi servizi (possibilità attracco, orari apertura, rifornimento, acqua, servizi igienici, etc.).

Per chi viaggia con i servizi di trasporto di linea, attraverso l’interrogazione dei pontili della navigazione di linea è possibile ottenere le informazioni sul gestore della navigazione e sui collegamenti e orari del servizio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!