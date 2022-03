"Che fine ha fatto Draghi? Basta green pass e speculatori"

"Che fine ha fatto Draghi? L'uomo dei miracoli, l'uomo che salvò l'euro con il Whatever It Takes, adesso non riesce a salvare gli italiani dal caro bollette, dal caro benzina e in generale dal caro vita" afferma Gianluigi Paragone, leader di Italexit.

"Che fine ha fatto Draghi? L'uomo dei miracoli, l'uomo che salvò l'euro con il Whatever It Takes, adesso non riesce a salvare gli italiani dal caro bollette, dal caro benzina e in generale dal caro vita" afferma Gianluigi Paragone, leader di Italexit. "Dopo avere discriminato i lavoratori italiani e avere tolto loro gli stipendi, dopo aver messo in difficoltà le piccole imprese caricandole dei pagamenti sospesi durante l'emergenza Covid, adesso deve dirci se è qui per aiutare i cittadini, gli imprenditori, le famiglie, i lavoratori, i giovani oppure se è qui per lasciare che le multinazionali e la grande finanza speculativa cannibalizzino l'Italia, facendo megaprofitti approfittando della crisi. Il Paese riapra immediatamente e facciamola finita con ministri incapaci come Speranza, Lamorgese, Colao, Giorgetti, Di Maio e compagnia bella. Basta con il green pass, basta con ogni limitazione e basta con questi rincari incontrollati. Draghi era diventato SuperMario con il bazooka del Quantitative Easing e ora ci fa morire di freddo o non riesce a fermare gli speculatori che operano nel campo dell'energia".

