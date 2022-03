Il Comune di Robecchetto con Induno ha organizzato una serata a tema salute dal titolo 'Vi presento il signor Parkinson'. L’evento si terrà venerdì 18 marzo.

Il Comune di Robecchetto con Induno ha organizzato una serata a tema salute dal titolo 'Vi presento il signor Parkinson'. L’evento si terrà venerdì 18 marzo, alle 20.30, nei locali della biblioteca civica.

I lavori saranno introdotti dal capogruppo di Civitas Giacomo Bergamaschi ed interverrà come relatore il dottor Franco Grassi, specializzato in Neurologia, responsabile Ambulatorio malattie extrapiramidali UOC Neurologia ospedale Garbagnate Milanese dell’ASSR Rhodense e collaboratore della Lega italiana malattia di Parkinson (LIMPE). E mediante piattaforma Zoom si collegherà lo psicologo Emanuele Tomasini. Per partecipare sono richiesti green pass rafforzato e mascherina. È consigliata la prenotazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!