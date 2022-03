Suite d'hotel in un aereo

Si chiama 'Natur Air Suite' ed è una suite ricavata all'interno di un aereo postale francese, per la precisione un Fokker 27 del 1968.

Si tratta della prima soluzione ricettiva italiana ospitata all'interno della carlinga di un aereo. Ed è stata inaugurata a Brembate di Sopra (Bergamo), alla presenza del sindaco Emiliana Giussani, dell'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, e di Gianpiero Bianchi, titolare di 'Naturooms', la società che ha realizzato l'originale struttura. Si chiama 'Natur Air Suite' ed è una suite ricavata all'interno di un aereo postale francese, per la precisione un Fokker 27 del 1968. Numerosi i servizi offerti: la zona esterna a uso esclusivo con un'area giochi per bambini, una Spa privata con sauna ed idromassaggio. Nell'aereo, 4 posti letto, si possono trovare tutte le comodità di un hotel e la cabina di pilotaggio completamente ristrutturata. "Un'iniziativa davvero geniale - sottolinea Lara Magoni - nata grazie all'intuito di Gianpiero Bianchi. Una struttura che valorizzerà il turismo esperienziale di un territorio, la Bergamasca, in grado di diventare attrattivo per quei visitatori che vorranno vivere un'esperienza inedita, originale e a contatto diretto con la natura. Regione Lombardia sostiene gli imprenditori che con passione, nonostante le difficoltà del periodo, decidono di investire nel futuro, dimostrando coraggio, lungimiranza e ottimismo". Naturooms nasce dall'idea di creare un circuito di location extralberghiere esclusive, dove vivere esperienze uniche a contatto con la natura, alla scoperta del territorio, delle sue tradizioni e delle sue peculiarità. "Altre strutture si trovano sempre in provincia di Bergamo: Piazza Brembana, Sant'Omobono Terme, Capriate San Gervasio e Piazzatorre. A breve - ha confidato Gianpiero Bianchi - ci saranno altre novità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!