Un finanziamento per la limonaia

La ‘limonaia’ di Villa Annoni ora potrà davvero tornare ad avere un futuro grazie al bando appena vinto dall’Amministrazione di Giovanni Cucchetti.

Un luogo prezioso, storico, ‘riscoperto’ dall’attivismo del Museo Storico Civico di Cuggiono e proposto anche come ‘luogo del cuore’ FAI per poterne dare nuovo lustro. Stiamo parlando della ‘limonaia’ di Villa Annoni che, ora, potrà davvero tornare ad avere un futuro grazie al bando appena vinto dall’Amministrazione di Giovanni Cucchetti: “É con grande orgoglio e soddisfazione che insieme a tutta la Giunta vi comunico che, lo scorso 8 marzo, sono state pubblicate le graduatorie e che il Comune di Cuggiono ha ottenuto un finanziamento pari a 293.677,20 euro per il progetto ‘La Limonaia di Villa Annoni. Un viaggio tra esotico e tradizione’ - spiega il primo cittadino - I progetti partecipanti sono stati in totale 774 e ne sono stati finanziati 467. A seguito dell’ammissione, si è svolta una procedura valutativa a graduatoria che ci ha visti posizionarci al 219° posto con ben 70 punti. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto, gli Assessori Guzzini e Berra e le Associazioni di volontariato che ci hanno sostenuto nella scelta. Questo è il primo di una serie di bandi per la riqualificazione della Villa che speriamo di vincere”. La serra esotica di Villa Annoni è stata costruita dalla famiglia Annoni nel XVIII secolo. È serra bioclimatica ed era utilizzata per la coltivazione ed il mantenimento invernale delle piante esotiche in quella che era la ‘cultura’ dell’esotico in quegli anni. Molte le specie presenti nell’immenso parco, tra le quali un cedro (libano/atlantica) censito come pianta monumentale. Dopo la bella iniziativa benefica ‘Cuggiono – Ring’, promossa da ‘Lions Club Naviglio Grande’ e ‘Museo Storico Civico cuggionese’ nel 2018, ci fu la proposta di nominarla tra i ‘luoghi del cuore’ del FAI dove, i primi classificati, avrebbero goduto di finanziamenti per essere riqualificati. Ora, grazie al bando appena vinto, qualcosa di concreto si sta davvero realizzando. Il Comune ha destinato una quota di cofinanziamento del 10% del totale complessivo al fine di contribuire al raggiungimento del punteggio minimo necessario per l’acquisizione del contributo regionale, oltre che ad un miglior posizionamento nella graduatoria. Per un cuggionese è un luogo misterioso, quanto vicino, quotidianamente sotto gli occhi e, a breve, le sue splendide vetrate torneranno a riaprirsi. (di Vittorio Gualdoni)

