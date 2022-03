Alla scoperta dei percorsi post diploma

Un tour virtuale alla scoperta di percorsi di specializzazione tecnica post diploma per entrare più facilmente in contatto col mondo del lavoro. Un'interessante opportunità quella offerta dalla Città metropolitana di Milano e dalla Città dei mestieri.

Palazzo Isimbardi, sede dell’ente di area vasta, ha fatto da palcoscenico ad un evento di presentazione dei percorsi ITS, trasmesso online in tutti gli istituti superiori dell’area metropolitana che hanno aderito, oltre 60 con circa 6mila studenti collegati, cogliendo quest’occasione di approfondimento per i propri studenti di quarta e quinta. Un’iniziativa nata con l’obiettivo di offrire alle scuole dell'area metropolitana di Milano un momento di sintesi e orientamento, e che punta a diventare un appuntamento fisso a supporto della scelta post diploma. Nel corso della mattinata, aperta dalla consigliera con delega al Lavoro e alle Politiche sociali Diana De Marchi, sono così state illustrate le diverse opportunità formative, offrendo una sorta di mappa per orientare gli studenti nella loro decisione in relazione agli sbocchi professionali.

“Sono molto orgogliosa di questa iniziativa – afferma la consigliera Diana De Marchi – Si tratta di un’importante occasione per far conoscere dei percorsi formativi altamente professionalizzanti agli studenti delle nostre scuole, così che possano effettuare una scelta post diploma davvero consapevole e ragionata, tenendo conto di tutte le opportunità disponibili. È fondamentale, oggi, che i nostri ragazzi e ragazze possano formarsi sulla base delle reali richieste del mercato del lavoro: i percorsi ITS vanno in questa direzione e l’importante collaborazione tra le realtà in campo permetterà di trasformare l’evento di oggi in un appuntamento fisso di orientamento e approfondimento. Ringrazio tutti gli attori in campo, e in particolare Città dei mestieri, oltre alle scuole, che hanno risposto con entusiasmo all’invito”.

Soddisfazione anche per Roberto Sella, direttore della Rete ITS Lombardia: “E’ fondamentale promuovere iniziative come queste per far conoscere agli studenti le grandi opportunità dei percorsi ITS, che concludono ora la loro fase di start up dopo la loro istituzione nel 2010 - afferma - Far conoscere le proposte formative a famiglie, docenti e studenti è strategico per sostenere questo canale formativo che cresce progressivamente, rispondendo anche alle esigenze del mercato e delle aziende. Un tema su cui il Governo ha deciso di investire, stanziando 1,5 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), proprio a favore della formazione tecnica, che vuole anche essere una risposta alla disoccupazione giovanile, piuttosto alta, e alle rinnovate esigenze del mercato del lavoro”.

Anche l’Ufficio Scolastico Territoriale ha presenziato all’evento: “Una importante iniziativa volta all’orientamento dei nostri studenti nella scelta post diploma – commenta Ilaria Basile, referente orientamento dell'UST- I percorsi ITS si affiancano ai percorsi universitari offrendo ottime opportunità di crescita e sviluppo professionale. Grazie a questi incontri gli studenti hanno l’occasione di conoscerli da vicino e vagliare ogni opportunità. Si tratta di corsi che favoriscono l’inserimento nel mondo del lavoro grazie ad una formazione tecnica e professionalizzante”.

Cosa sono gli ITS?

Gli ITS (Istituti tecnici superiori) offrono una formazione terziaria professionalizzante post diploma, che consentono di acquisire le competenze più richieste delle aziende in un contesto professionale in continua evoluzione. Generalmente si tratta di corsi biennali di 2000 ore (1200 ore di aula/laboratorio e 800 di tirocinio aziendale).

Gli ITS rappresentano la “seconda gamba” del sistema di istruzione terziario italiano e si affiancano alle Università per offrire il canale di specializzazione tecnica in grado colmare il gap attualmente presente nel nostro Paese tra la richiesta da parte delle imprese di figure tecniche altamente qualificate e immediatamente operative e i profili formati dal sistema educativo italiano. Rilasciano un titolo (Diploma di Tecnico Superiore) con valore legale nazionale e riconoscimento europeo attraverso l’Europass Diploma Supplement. Rispetto ai corsi di laurea offrono una formazione più tecnica, con circa un 40% delle ore di tirocinio in azienda; almeno il 50% (spesso oltre il 70%) dei docenti provengono dal mondo del lavoro. Le aziende socie hanno un ruolo attivo (progettazione, selezioni in ingresso, lezioni (anche in azienda), project work, tirocini, apprendistati di III livello).

Le aree formative

I numerosi corsi ITS offerti nella Città metropolitana di Milano si suddividono in diverse aree tematiche: Efficienza energetica, nuove tecnologie della vita e mobilità sostenibile; Made in Italy – agroalimentare; Made in Italy – moda; Made in italy – meccatronica; Made in Italy - servizi per le imprese; Tecnologie innovative per i beni culturali – turismo; Tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Oltre l’80% dei diplomati trovano lavoro entro un anno dal diploma.

I relatori

I relatori hanno illustrato caratteristiche ed opportunità per ogni area: Francesca Grisa (Nuove Tecnologie della Vita), Cinzia Zanetti (ITS Fondazione Green), Michele Fabbrini (Mobilità Sostenibile) per l’area Efficienza energetica, nuove tecnologie della vita e mobilità sostenibile; Stefano Bertolina (Galdus) per l’area Made in Italy – agroalimentare; Giulia Rocchi (ITS Cosmo) e Chiara Dussini (ITS Cosmo) per Made in Italy-moda; Andrea Cereda (ITS Lombardia Meccatronica) per Made in Italy-meccatronica; Mattia Ferrante (Jobs Factory) e William Di Marco (Jobs Factory) per Made in Italy- servizi per le imprese; Serena Princi (Innovaprofessioni); Aldo Palladini (Cantieri dell'Arte) e Michela Pandolfi (I-CREA Academy) per l’area Tecnologie innovative per i beni culturali – turismo; Lucia Mazzucca (TTF) ed Ester Crisanti (Rizzoli) per l’area Tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

