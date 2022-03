Poltrone in dono alla Pediatria

Nuova donazione alla Pediatria dell’ospedale di Busto Arsizio. Il Lions Club Castellanza Malpensa regala sei poltrone letto con materasso per i caregiver dei minori ricoverati.

Un relax più confortevole, accanto ai propri figli in ospedale. Il Lions Club Castellanza Malpensa, con il contributo della Fondazione L.C.I.F (Fondazione dei Lions International), dona sei poltrone letto con materasso al reparto di Pediatria dell’ospedale di Busto Arsizio, proseguendo il progetto iniziato non molto tempo fa e sviluppatosi velocemente grazie alla generosità dei soci del Club e di L.C.I.F. L’attenzione dei Lions è stata rivolta ai genitori dei minori ricoverati in ospedale, i quali potranno trovare qualche attimo di relax in un momento difficile e foriero di preoccupazione.

La dottoressa Simonetta Cherubini, primario dell’Unità Operativa di Pediatria e Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’ASST Valle Olona, ha espresso parole di gratitudine nei confronti del Lions Club e di L.C.I.F., ricordando che “I Lions sono amici dei bambini ricoverati in Pediatria e dei loro genitori, hanno sempre mostrato attenzione nei loro confronti attraverso numerose azioni benefiche. Con questo ennesimo gesto generoso testimoniano di avere un cuore grande e attento nei confronti di tutti, con un occhio di riguardo anche ai famigliari dei bambini e ragazzi ricoverati. La cura della persona non consta solo di azioni mediche al paziente, ma anche di attenzione al contesto familiare che è coinvolto nelle cure del proprio caro, in questo caso di un figlio”.

