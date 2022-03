Presso l’asilo Nido 'I primi passi' di Buscate, sono previsti degli incontri tematici dal titolo 'Il caffè dei genitori'.

Presso l’asilo Nido 'I primi passi' di Buscate, sono previsti degli incontri tematici dal titolo 'Il caffè dei genitori', per i genitori appunto, e, in parallelo, laboratori per bambini 0-3 anni. Al centro degli incontri, il tema della genitorialità sotto diverse sfaccettature, da sviscerare davanti a un buon caffè.

Gli incontri, svolti da educatrici professionali, si svolgeranno il sabato mattina, dalle 10 alle 11.30, il 12 marzo, 2 e 23 aprile e 14 maggio. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria al numero 388/3016476.

