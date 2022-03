Accoglienza sanitaria per i profughi

ASST Ovest Milanese ha predisposto due punti accoglienza sanitaria per ricevere i profughi provenienti dall'Ucraina.

L'emergenza è lasciare le proprie case ma anche abbandonare i loro affetti ed i propri sogni. Ma per chi scappa da una guerra sono tante le esigenze e le necessità. ASST Ovest Milanese ha predisposto due punti accoglienza sanitaria per ricevere i profughi provenienti dall'Ucraina.

Le strutture sono le seguenti:

- Vecchio Ospedale di Legnano

via Candiani 2, Punto Unico di Accoglienza (PUA)

tel. 0331.1776746

mail: sportellounico [dot] legnano [at] asst-ovestmi [dot] it

lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9 alle 12.30

- Ospedale Fornaroli di Magenta

via donatore di Sangue 50, Magenta

tel. 02.97963134

lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9 alle 12.30

I Punti Unico di Accesso garantisco la seguente offerta sanitaria:

- rilascio di codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)

- tampone antigenico rapido

- vaccinazione anti-covid

- vaccinazione anti difterite/tetano/pertosse/polio

- compilazione delle schede di primo screening sanitario (visita medica)

- eventuale rinvio ad altre prestazioni specialistiche

