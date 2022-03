Immunocompromessi: prenotazioni dose 'booster'

Dal 9 marzo è possibile prenotare sulla piattaforma prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, la dose 'booster' per i cittadini particolarmente fragili (immunocompromessi) che hanno già ricevuto la dose addizionale da almeno 4 mesi (120 giorni).

Come indicato dal commissario straordinario generale, Francesco Paolo Figliuolo, il 1° marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose alle persone di età pari o superiore a 12 anni sottoposte a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi (di cui la terza addizionale).

Queste persone possono ricevere la dose 'booster': nei centri di riferimento delle strutture specialistiche presso le quali hanno già ricevuto la dose addizionale. In questo caso, saranno le aziende sanitarie stesse a verificare chi è in possesso delle condizioni necessarie per essere sottoposto alla somministrazione della quarta dose e a provvedere alla chiamata diretta; recandosi presso uno dei centri vaccinali attivi sul territorio regionale in accesso diretto, senza prenotazione; attraverso la piattaforma regionale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, cliccando su 'quarta dose - Cittadini trapiantati e immunocompromessi'.

