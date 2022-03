Niguarda tra i 50 migliori ospedali del mondo

L’ospedale Niguarda è tra i 50 migliori ospedali al mondo e il secondo tra quelli italiani. Una conferma che arriva dalla classifica 'World's Best Hospitals 2022'.

L’ospedale Niguarda è tra i 50 migliori ospedali al mondo e il secondo tra quelli italiani. Una conferma che arriva dalla classifica 'World's Best Hospitals 2022', stilata dalla rivista Newsweek, che prende in esame 2.200 strutture in 27 nazioni del mondo.

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana: “Il sistema sanitario lombardo si conferma un fiore all’occhiello della sanità italiana e, con questo riconoscimento, anche della sanità mondiale.”

