Fondazione Mantovani: materiale sanitario per l'Ucraina

Fondazione Mantovani promuove una raccolta straordinaria di materiale igienico sanitario a favore delle popolazioni d'Ucraina colpite dalla guerra.

Fondazione Mantovani promuove una raccolta straordinaria di materiale igienico sanitario a favore delle popolazioni d'Ucraina colpite dalla guerra. Entro la giornata di domani, infatti, si potrà consegnare il materiale offerto in ciascuna Casa Famiglia e poi Fondazione Mantovani provvederà nella giornata di sabato a portarlo in Ucraina con un trasporto straordinario.

“E' un modo concreto per sostenere quanti ora stanno vivendo nel dolore e nella paura, soprattutto i bambini e gli anziani, i più indifesi e fragili – sottolinea Fondazione Mantovani - Oltre che per testimoniare la nostra solidarietà agli operatori d'origine ucraina che vivono ore di angoscia e paura per la loro terra ed i loro familiari”.

