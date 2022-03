Il nastro rosso e bianco a delimitare l'area e gli operai al lavoro. Interventi, insomma, in piazza Sant'Ambrogio a Vanzaghello per la riqualificazione del verde.

Il nastro rosso e bianco a delimitare l'area e gli operai al lavoro. Interventi, insomma, in piazza Sant'Ambrogio a Vanzaghello per la riqualificazione del verde. Più precisamente, il progetto prevede di implementare le funzioni ambientali del sito ottenendo un miglioramento indiretto della qualità dell’aria. "Non trascurabile, in parallelo, anche il mantenimento di un buon ecosistema urbano, l’arricchimento della biodiversità e la funzione ambientale svolta dalla vegetazione esistente e dalla nuova, composta da giovani alberi, in grado di avere maggiore capacità di assorbimento di carbonio - scrivono dall'Amministrazione comunale - La bontà della proposta, inoltre, è stata riconosciuta anche da Regione Lombardia, con un finanziamento al nostro Comune di 60 mila euro, che si inserisce nella serie di attività dirette alla cura e alla valorizzazione del patrimonio arboreo e sarà un primo passo per abbellire e rendere più funzionale la nostra piazza".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!