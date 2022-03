'Emozione Rossa'

Domenica in piazza Liberazione a Magenta tre Club Ferrari si daranno appuntamento per un evento che di fatto apre una stagione di ripresa e ritorno alle manifestazioni.

Tre Club Ferrari (Saronno, San Martino di Bareggio e Abbiategrasso), insieme al Comune di Magenta, saranno protagonisti di una giornata di sport e solidarietà che punta a portare in città appassionati, curiosi e amanti del cavallino rampante. Saranno circa 30 le autovetture presenti che, domenica 6 marzo, stazioneranno presso piazza Liberazione, a Magenta, e nei dintorni del centro storico. Dalle 10.30 cominceranno i posizionamenti e per le 15 sono attese attività a sfondo benefico. “Ospitare questo evento in Città significa valorizzare Magenta dal punto di vista del marketing territoriale. Tre dei più importanti Ferrari Club del Nord Italia saranno a Magenta e porteranno visitatori da altre Città – ha detto il sindaco Chiara Calati – È stata fatta anche una campagna comunicativa nei comuni del circondario in modo da attrarre sempre più pubblico. Questo evento si colloca nella lunga serie di manifestazioni innovative a cui abbiamo lavorato in questi anni e che abbiamo realizzato in Città per valorizzare il nostro patrimonio e la nostra attrattività”. Co-organizzazione che passa dal museo 'Onda Rossa' di Caronno Pertusella curato dall’avvocato Giussani. “Ringrazio l’avvocato Giussani e Gianpaolo Leoncini per la proposta e la realizzazione dell’evento insieme al loro staff”, ha detto l’assessore allo Sport, Luca Aloi, che continua: “Riprendiamo a fare eventi dopo un lungo stop e con questa esclusiva manifestazione puntiamo a dare una cornice veramente elegante alla Città. Ho lanciato un appello affinché le diverse energie della Città cogliessero l’occasione dopo l’esempio della fiera di San Biagio, devo dire che la risposta dal mondo associativo e da qualche commerciante c’è stata e di questo sono molto contento”. Ci saranno, inoltre, animazione e balli del centro danza Maura Paparo e il travolgente ritmo latino di Ambro y Corazon, oltre a sponsor tecnici e realtà che si rivolgono al mondo della disabilità come La Quercia Onlus.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!