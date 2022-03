"No all'intervento armato e all'acquisto di armi"

Guerra in Ucraina, Gianluigi Paragone, leader di Italexit: "No ad alcun intervento armato. No all’acquisto di armi. No alle sanzioni. Sì a una trattativa vera, politica, senza buoni e cattivi iscritti a ruolo per un gioco di propaganda".

"La Germania si riarma, l’Unione europea comprerà armi (come ha comprato i vaccini? Con trattative via sms?) e lo stesso farà l’Italia. E' in atto un pericoloso gioco delle parti, inviare armi in Ucraina non è la via per arrivare alla pace", afferma Gianluigi Paragone, leader di Italexit. "Questo governo ha chiuso gli occhi dinanzi all’art. 32 della Costituzione creando più danni, dolori e divisioni della stessa pandemia. Non si ripeta tragicamente questo errore, chiudendo gli occhi dinanzi all’art. 11 della Costituzione e si riprenda la nostra vocazione di mediazione internazionale che ha reso il Popolo italiano un popolo di fratellanza e amicizia. No allo stato di emergenza. No ad alcun intervento armato. No all’acquisto di armi. No alle sanzioni. Sì a una trattativa vera, politica, senza buoni e cattivi iscritti a ruolo per un gioco di propaganda".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!