Monumenti: pulizia e restauro

I monumenti si rifanno il look. Con la fine del periodo freddo, infatti, ecco che sono iniziati i lavori di restauro e pulizia delle opere e delle statue di Magnago e Bienate, a cominciare da quella di San Michele in piazza. "Un altro tassello per una piazza più bella e più vivibile - scrivono dall'Amministrazione comunale - Il primo passo di un intervento che coinvolgerà anche le altre strutture presenti nel nostro Comune".

