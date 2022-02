"Attività, Pizzo Free"

L'iniziativa della consulta per la legalità e del Comune di Lonate. Adesivi da apporre sulle vetrine degli esercizi commerciali con il messaggio "Questa attività è Pizzo Free".

I primi sono stati consegnati nelle scorse ore e, un po' alla volta, ecco che sono arrivati e stanno arrivando anche gli altri. Molto più, però, di semplici e normali adesivi, bensì un messaggio chiaro e preciso: "Questa attività è Pizzo Free'. Quando l'unione, insomma, fa legalità e lancia un fondamentale e importante segnale. E, allora, ecco che l'Amministrazione comunale di Lonate Pozzolo e la consulta, appunto, per la legalità, sono scesi in campo di nuovo, in prima linea, appunto con una campagna antipizzo nel capoluogo e nelle frazioni, che coinvolge tutti quegli esercizi commerciali aperti al pubblico. "Ogni grande cosa nasce da una piccola cosa, ogni grande gesto nasce da un piccolo gesto e anche le nostre scelte e azioni quotidiane possono cambiare le nostre vite - hanno scritto il sindaco Nadia Rosa e la consulta, nella lettera di accompagnamento agli adesivi recapitati ai commercianti - Lonate vive da sempre una situazione strana: da una parte, infatti, una comunità forte e solidale, fatta di gente onesta impegnata nel lavoro, nel sociale, nello sport e nella cultura; dall'altra, invece, i riflettori spesso si accendono per fatti, purtroppo, legati ad episodi di illegalità, criminalità, arresti e processi di 'ndrangheta. Noi tutti sappiamo, però, che la nostra comunità non è solo legata a questi episodi, ma anzi la stragrande maggioranza delle persone fa parte di quella popolazione solidale e onesta che si impegna e viver nella legalità. Nel momento storico in cui viviamo, in piena crisi economica, con una pandemia di cui solo ora intravediamo la fine, pertanto, è facile cadere preda di individui senza scrupoli, che offrono un'alternativa apparentemente 'semplice' allo Stato e alle istituzioni, offrendosi per aiuti, economici o di altro genere. E tutti siamo a conoscenza che il prezzo da pagare successivamente sarà molto alto. Quindi, chiediamo ad ognuno di avere fiducia nelle istituzioni, a cui rivolgersi sempre, in modo diretto e senza remore, anche nel caso di dubbi o per segnalazioni. Ogni piccolo gesto contribuisce al bene comune. Ed è anche per questo motivo che la consulta per la legalità ha proposto un semplice, ma importante segno, tangibile, dell'attenzione alla tutela della legalità quotidiana. Proprio un adesivo da apporre sulle vetrine in maniera visibile, che testimoni quali sono le scelte e i principi da perseguire".

