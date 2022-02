Il Comune di Somma Lombardo patrocinerà la randonnè 'Fiandre Varesino', un’impegnativa pedalata non competitiva che si snoda lungo i muri della provincia di Varese.

Il Comune di Somma Lombardo patrocinerà la randonnè 'Fiandre Varesino', un’impegnativa pedalata non competitiva che si snoda lungo i muri della provincia di Varese e che si svolgerà il 27 marzo, sul modello del celebre 'Giro delle Fiandre' che i professionisti correranno quest’anno il 3 aprile.

L’evento è organizzato da ASD Nazionale, società ciclo sportiva di Somma Lombardo, che nel 2021 ha festeggiato i 50 anni dalla Fondazione, in collaborazione con A.S.D. Cicli Turri, di Gallarate, e vede come partner ufficiali “Tripel B -Birra Kwaremont”, il Museo Storico della Bicicletta 'Toni Bevilacqua' di Cesiomaggiore (Belluno) e Radio A8.

Una pedalata in cui i cicloamatori - oltre un migliaio i partecipanti delle ultime edizioni - si cimenteranno su strappi con pendenze impossibili, muri in pavé, stradine secondarie e mangia-e-bevi nei due percorsi proposti, quello lungo di 100 chilometri, con 17 muri complessivi e 1.490 metri di dislivello e quello corto di 60 chilometri con 10 muri complessivi e 722 metri di dislivello, entrambi con partenza ed arrivo a Somma Lombardo.

L’iniziativa ha anche un importante risvolto benefico, grazie alla donazione da parte degli organizzatori ad alcune associazioni di volontariato, fra cui Anffas Ticino Onlus di Somma Lombardo e Associazione amici centro studi sclerosi multipla di Gallarate.

Per l’edizione 2022 è stata predisposta una speciale maglia commemorativa gialla e nera.

L’iniziativa si inserisce anche in un percorso di sensibilizzazione agli stili di vita sana e all’utilizzo delle due ruote, un mezzo ecologico al 100%.

La manifestazione vede il patrocinio anche di VisitFlanders, l’Ente del Turismo delle Fiandre e di altri enti fra cui la S.p.e.s di Somma. La manifestazione si svolgerà nel rispetto di un regolamento ed è riservata ai cicloamatori con partenza dal Centro Sportivo di Somma Lombardo (via G. Marconi, 6) dalle 8 alle 9.30. È necessario il green pass. Per informazioni: asdcicliturri [at] gmail [dot] com e asdnazionale1971 [at] gmail [dot] com.

