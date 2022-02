Un piano anti barriere architettoniche

Ostacolano la normale vivibilità di diversi cittadini e, quindi, devono essere progressivamente spazzate via. Sulla necessità di rimuovere le barriere architettoniche dal proprio territorio, il Comune di Cornaredo ha ordinato le idee a dovere, tanto da avere messo in campo un apposito piano con cui si propone gradualmente di raggiungere l'obiettivo.

Ostacolano la normale vivibilità di diversi cittadini e, quindi, devono essere progressivamente spazzate via. Sulla necessità di rimuovere le barriere architettoniche dal proprio territorio, il Comune di Cornaredo ha ordinato le idee a dovere, tanto da avere messo in campo un apposito piano con cui si propone gradualmente di raggiungere l'obiettivo.

Un compito che la giunta del sindaco Yuri Santagostino intende portare avanti dal basso ascoltando il pensiero dei cittadini "Al fine - si legge in una nota - di rilevare e programmare gli interventi necessari a rendere accessibili e fruibili edifici pubblici, strade e parchi del nostro comune".

Il mezzo scelto dal comune per coinvolgere i suoi concittadini è la redazione di un questionario a cui potranno partecipare entro il 6 marzo accedendo a un apposito link all'interno del sito del Comune. "L'opinione - aggiunge la nota - è importante per segnalare criticità presenti sul territorio in materia di accessibilità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!