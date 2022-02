La via del jazz passando dal canto “crooner”. Il 'Claudio Borroni Trio' è il protagonista musicale di sabato 26 febbraio a La Tela di Rescaldina.

La via del jazz passando dal canto “crooner”. Il 'Claudio Borroni Trio' è il protagonista musicale di sabato 26 febbraio a La Tela di Rescaldina. Sul palco dell’osteria sociale del buon essere, che sorge all’interno di uno stabile sottratto alla criminalità organizzata, la formazione composta da Livio Nasi al contrabbasso, Claudio Borroni alla voce e Gianfranco Calvi al pianoforte propone un viaggio nella musica jazz, attraversando generi e stili diversi, dove ogni brano è arrangiato secondo le esperienze e gusti del gruppo. Composto da musicisti di esperienza consolidata, il Claudio Borroni Trio è in grado di spaziare dallo swing al blues, passando dalle ballades e alternando brani ad effetto con pezzi in italiano, il tutto creando un’atmosfera intima, proprio come vuole lo stile “crooner”.

Tra gli autori proposti ci sono Van Heusen, Porter, Gershwin, Ellington, Kern, Rodgers e Jobim, ma è con il repertorio di Frank Sinatra che la voce di Borroni, accompagnata dagli arrangiamenti di Nasi e Calvi, riesce a dare un’interpretazione molto personale. Inizio alle 21, ingresso libero con green pass rafforzato. È consigliata la prenotazione.

