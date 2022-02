'Dal Territorio', per eventi e notizie

È online 'Dal Territorio', la nuova sezione del sito istituzionale della Città Metropolitana di Milano (www.cittametropolitana.mi.it) dedicata alla promozione di eventi, notizie e iniziative del territorio metropolitano milanese.

È online 'Dal Territorio', la nuova sezione del sito istituzionale della Città Metropolitana di Milano (www.cittametropolitana.mi.it) dedicata alla promozione di eventi, notizie e iniziative del territorio metropolitano milanese. Si tratta di una “vetrina virtuale” pensata, da una parte, come un’opportunità comunicativa per i Comuni, per far conoscere e promuovere le attività e iniziative che si svolgono sul proprio territorio, dall’altra, come un’occasione per i cittadini per scoprire e partecipare agli eventi e alle iniziative.

Ad alimentare questa sezione potranno essere direttamente i Comuni, inviando le segnalazioni. La Città Metropolitana di Milano provvederà poi a rilanciarle, pubblicandole nella nuova sezione della propria Home Page e sui propri canali social.

Il sito istituzionale della Città metropolitana di Milano, che nel 2021 ha totalizzato 5.718.558 visualizzazioni e 2.424.232 di accessi singoli, può diventare uno strumento utile sia per gli Enti che per i cittadini. I primi potranno guadagnare maggiore visibilità, i secondi avranno a disposizione una porta d’accesso unica agli appuntamenti che si svolgono sul territorio metropolitano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!