Bettinelli nel Parco Agricolo

I nuovi componenti del direttivo del Parco Agricolo Sud Milano. Tra i consiglieri, anche Sara Bettinelli, sindaco di Inveruno e consigliere delegato della Città Metropolitana.

Sono stati eletti, nell’ambito della seconda seduta del Consiglio metropolitano, i tre consiglieri metropolitani che andranno a comporre il consiglio direttivo del Parco Agricolo Sud Milano (PASM). Con sostanziale accordo di maggioranza e minoranza e con voto palese, l’assise ha individuato e votato le consigliere Beatrice Luigia Elena Uguccioni (consigliera comunale a Milano e consigliera delegata della Città metropolitana di Milano), Sara Bettinelli (sindaca di Inveruno e consigliera delegata della Città Metropolitana) per la maggioranza, e il consigliere Marco Segala (sindaco di San Giuliano Milanese) per la minoranza.

Nel corso della riunione, il consiglio metropolitano si è anche espresso sulla nomina del rappresentante delle associazioni di categoria (due i nomi espressi), che è risultato essere Francesco Bossi, a maggioranza dei voti. I neoeletti si aggiungono ai rappresentanti già individuati a fine gennaio dai Comuni: Rosario Pantaleo per la città di Milano, Laura Bonfadini (sindaco di Vittuone), Fabio Bottero (sindaco di Trezzano sul Naviglio), Paolo Branca (sindaco di Carpiano) e Linda Colombo (sindaca di Bareggio), per la conferenza dei Comuni. Renato Aquilani è il nome espresso dalle associazioni ambientaliste. Si resta in attesa del delegato di Regione Lombardia.

Si compone così la squadra che coordinerà l’attività e la gestione del PASM nei prossimi cinque anni, con soddisfazione del presidente, il consigliere metropolitano Daniele Del Ben: “Sono grato al sindaco Sala e alla Vicesindaca Palestra per la nomina a Presidente del Parco Agricolo Sud Milano. Ringrazio Michela per la saggezza, l'empatia e la determinazione con cui ha guidato il parco negli ultimi sette anni. La sua capacità di relazione e mediazione sarà per me un esempio da seguire afferma, individuando subito la sfida da giocare - In questi ultimi mesi il dibattito sul futuro del parco ha certamente subito un'accelerazione. Gli argomenti di discussione sono parecchi e tutti degni di una profonda e laica riflessione. Il parco è oramai maturo per una lettura dei suoi oltre trenta anni, lettura a cui dovranno partecipare tutti gli attori. In primis i Comuni che lo costituiscono, poi gli agricoltori che lo vivono e ci lavorano e gli ambientalisti che esprimono sensibilità spesso inascoltate. Sono stato Sindaco per dieci anni (di Rosate, ndr) e, come tutti i Sindaci, sono più incline ai fatti piuttosto che alle parole. Quindi nessuna promessa se non quella di un impegno costante da condividere con il consiglio direttivo, il Direttore e tutti i collaboratori e in generale con tutti coloro che vedono nel parco un'opportunità che consente a tutti di viverlo in maniera sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale”.

