15 febbraio, Giornata Mondiale contro il cancro infantile, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e da Childhood Cancer International, la rete globale di 188 associazioni di genitori, con sede in 90 paesi e 5 continenti. La Giornata Mondiale contro il cancro infantile, International Childhood Cancer Day – ICCD è una momento globale per sensibilizzare l’opinione pubblica sui tumori infantili e per esprimere sostegno a bambini e adolescenti con il cancro, a coloro che sono guariti e a tutte le loro famiglie. Con questa Giornata si vogliono promuovere temi e sfide rilevanti per il cancro infantile e sottolineare l’impatto che ha su bambini e adolescenti, su coloro che sono guariti, sulle loro famiglie e sulla società nel suo complesso. Un altro importante obiettivo è fare luce sulla necessità di garantire un accesso più equo al trattamento e alla cura per tutti i bambini con cancro, ovunque nel mondo.

Da chi è promossa? - La Giornata è stata istituita dall’OMS – Organizzazione mondiale della Sanità e in particolare l’evento annuale, così come è celebrato attualmente, è promosso da Childhood Cancer International (CCI), una rete globale di 188 associazioni e reti di associazioni di genitori in 93 paesi e 5 continenti. CCI è la più grande rete esistente nel mondo a supporto dei pazienti con il cancro e i loro familiari. Fiagop ne è uno dei membri fondatori. La Giornata si basa sulla convinzione che ogni bambino con il cancro meriti la migliore assistenza medica e psicosociale possibile, indipendentemente dal paese di origine, razza, situazione finanziaria o classe sociale. Chi la promuove e sostiene crede inoltre che la morte per il cancro infantile sia evitabile, con una diagnosi tempestiva e accurata, la disponibilità e l’accesso ai farmaci nonché una cura e un trattamento adeguati.

La Giornata Mondiale contro il cancro infantile è stata lanciata nel 2002. Da allora, ha ottenuto il supporto di reti globali e importanti istituzioni tra cui: l’Organizzazione Mondiale della Sanità, SIOP (International Society of Pediatric Oncology, con 1000 più singoli membri), UICC (Union International Cancer Control con più di 1000 organizzazioni membri in 163 paesi, IARC (International Agency for Research on Cancer), ICPCN (International Children’s Palliative Care Network).

