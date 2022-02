Il PD candida Salvaggio

Il Partito Democratico di Magenta rompe gli indugi e ufficializza il suo candidato sindaco. Sarà, infatti, Enzo Salvaggio, attuale capogruppo in consiglio comunale, a guidare il gruppo alla prossima tornata elettorale.

“Non sarà un cammino facile, ma siamo anche convinti che chi si candida ad amministrare una città debba saper raccogliere le sfide e trasformarle in opportunità, mettendo in campo competenza, impegno e passione - ha commentato Salvaggio, 38enne magentino dalla nascita, insegnante di religione cattolica nella scuola primaria - Se ho deciso di candidarmi è proprio perché sono certo di poter trovare al mio fianco una comunità desiderosa di voltare pagina, di guardare al domani con ottimismo e coraggio, di poter dire con gioia "io sono magentino".

