Cresciuto in Parrocchia a Vanzaghello, dove ha prestato per molti anni servizio come organista e animatore del coro parrocchiale, ecco che adesso Gabriele Russo è pronto alla vita consacrata nella Confederazione dell'oratorio di San Filippo Neri a Torino. Un nuovo seminarista, insomma, che sarà presentato alla comunità il prossimo 13 marzo, durante la Santa Messa delle 10. "Dopo la sua specializzazione in musica sacra, inoltre, ha insegnato e insegna a Roma in Vaticano - scrivono dalla Parrocchia - A tutto ciò ha aggiunto lo studio della teologia nella facoltà teologica di Torino".

