Ghisolfi primo al mondo a liberare Arenauta

Dopo aver iniziato il 2022 da numero 1 del mondo, Stefano Ghisolfi compie un'autentica impresa liberando Arenauta, nel Grottone di Sperlonga. Il piemontese è così il primo climber della storia a percorrere tutta la leggendaria via.

L’anno agonistico del climber Stefano Ghisolfi è solo all’inizio, ma la partenza è già da record: dopo essersi issato al numero 1 del ranking mondiale, il piemontese legittima la posizione in classifica compiendo una vera e propria impresa sul litorale laziale.

Ghisolfi è, infatti, riuscito a completare l’Arenauta, la leggendaria via che si trova all’interno del Grottone di Sperlonga, in provincia di Latina: in questa spettacolare parete che sovrasta la spiaggia sottostante, l’azzurro è diventato così il primo climber nella storia a percorrere tutto il percorso, il primo 9b del Centro Italia e l’unico al di fuori di Arco (altra storica salita italiana).

Ghisolfi, dopo una fase di studio a inizio gennaio e svariati tentativi all’inizio di febbraio, è riuscito ad arrivare in alto riscrivendo la storia del climbing italiano e mondiale. “Ci tenevo moltissimo a completare questa via, non è stato per niente facile ma sapevo di potercela fare e per questo non ho mollato provandoci fino all’ultimo. Per me rappresentava una sfida importante e iniziare così il 2022 mi riempie di orgoglio e fiducia per il futuro – le parole di Stefano Ghisolfi dopo l’impresa – Ora testa ai prossimi impegni e alla preparazione olimpica, che abbiamo già iniziato con il primo raduno della nazionale di gennaio, proprio pochi giorni prima della mia esperienza nel Grottone”.

Sguardo agli impegni sportivi, quindi, ma non solo, perchè l’atleta delle Fiamme Oro, gestito dall’agenzia EIS, non smette di dedicarsi anche a progetti legati alla tutela dell’ambiente e al rispetto della natura. Nel 2020 è, infatti, entrato a far parte dei 'Green Heroes', un gruppo di cinque atleti di diverse discipline che vuole diffondere un messaggio di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e che nel 2021 ha raccolto fondi per piantare 432 alberi tra l’Italia e il Guatemala.

