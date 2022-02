CRI: supporto psicologico

Se stai vivendo un momento di solitudine, ansia, stress o stai affrontando un periodo particolarmente delicato della tua vita, ecco il supporto psicologico della Croce Rossa.

Se stai vivendo un momento di solitudine, ansia, stress o stai affrontando un periodo particolarmente delicato della tua vita, sappi che non sei solo. Il team di psicologi della Croce Rossa è pronto ad aiutarti e a fornirti un supporto concreto ed immediato.

Il supporto psicologico gratuito della Croce Rossa Italiana offre sostegno e ascolto a chiunque stia affrontando un momento di difficoltà o un disagio legato alla sfera psicologica, emotiva e relazionale con l’obiettivo di aiutare le persone a migliorare la propria qualità di vita.

Il servizio è completamente gratuito e accessibile a tutti (+18 anni). Per iniziare il percorso di supporto psicologico basta chiamare il numero verde della Croce Rossa 800 – 06 55 10. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

L’equipe di psicologi CRI altamente qualificati sono pronti a offrire ascolto professionale a chiunque stia affrontando difficoltà legate a: ansia e attacchi di panico, reazioni emotive e psicologiche difficoltose a causa della pandemia da Covid-19, problemi relazionali (amicizia, coppia, genitorialità, lavoro), lutti e separazioni, stress da eventi critici, tematiche LGBT+ e salute sessuale.

Il servizio di supporto psicologico telefonico della Croce Rossa vuole prendersi cura delle persone guardando alle comunità nelle quali vivono. Per questo oltre ai colloqui individuali punta a costruire reti sociali significative sui territori che siano sostenibili e supportive. In questo modo l’ascolto professionale si inserisce all’interno di una più ampia varietà di interventi che fondono la dimensione psicologica a quella sociale con l’obiettivo di aiutare le persone a cercare la strada migliore per soddisfare i propri bisogni.

