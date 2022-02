Laghi: risanamento delle acque

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, ha deliberato una nuova dotazione di risorse per il finanziamento degli interventi di risanamento delle acque lacustri lombarde previsto dal Piano Lombardia.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, ha deliberato una nuova dotazione di risorse per il finanziamento degli interventi di risanamento delle acque lacustri lombarde previsto dal Piano Lombardia.

"Prosegue l'azione di Regione Lombardia - afferma l'assessore Cattaneo - volta al miglioramento della qualità delle acque e delle sponde dei laghi della nostra Regione, al fine di conservarne la biodiversità e aumentarne la funzionalità ecologica. In questo ambito ci stiamo impegnando con convinzione e stiamo stanziando importanti risorse. Con questa delibera - ha proseguito - Regione Lombardia finanzierà interventi che favoriranno la riduzione del carico puntuale in ingresso a lago al fine di ottenere effetti positivi sulla balneazione e sullo sviluppo di macrofite e di fioriture di alghe".

I fondi stanziati, che ammontano a circa 24 milioni di euro (11,5 milioni nel 2022 e 12,5 milioni nel 2023), vanno ad aggiungersi ai 16 milioni dello scorso luglio, che hanno permesso il finanziamento di 65 progetti nell'ambito del recupero delle sponde, del risanamento dei laghi e degli interventi di biodiversità. Per completare gli interventi la restante parte dei costi sarà coperta da circa 5 milioni di cofinanziamenti.

I beneficiari dei contributi regionali sono soggetti pubblici quali Province, Autorità di bacino lacuale, Comuni, enti gestori aree protette, Uffici d'Ambito.

Definite le modalità di attuazione e di erogazione delle risorse, sono state ammesse a finanziamento 41 proposte d'intervento e ne saranno immediatamente finanziate 35. Delle quali, 8 in provincia di Lecco, 6 in provincia di Sondrio, 6 in provincia di Varese, 4 in provincia di Como, 4 in provincia di Mantova, 5 in provincia di Brescia, 1 in provincia di Milano, 1 in provincia di Bergamo.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI - I progetti saranno localizzati nelle immediate vicinanze del lago di riferimento al fine di ottenere un beneficio immediato per la qualità delle acque, riguardano in particolare interventi di sistemazione e miglioramento dell'assetto fognario; contenimento dell'impatto degli scarichi delle acque reflue urbane; gestione sostenibile delle acque meteoriche in ambito urbano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!