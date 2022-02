102 anni per Giovanna

L'inverunese Giovanna Rabbolini ha festeggiato i suoi 102 anni presso la Casa Famiglia Azzalin con gli auguri da parte dell'Amministrazione da parte di tutta la comunità.

Un traguardo davvero importante, non da tutti, ma a cui chiunque metterebbe la firma. L'inverunese Giovanna Rabbolini ha festeggiato i suoi 102 anni presso la Casa Famiglia Azzalin con gli auguri da parte dell'Amministrazione da parte di tutta la comunità. Una festa semplice ma sincera, per un'ospite ormai storica dell'Azzalin, dal lontano 2008. Una traguardo incredibile anche per la forza e lucidità di Giovanna. Tanti auguri davvero, da parte di tutti!

