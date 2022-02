Rigenerazione urbana: "Lega, mozioni strumentali"

M5S: "È avvilente il modo in cui la Lega sta tentando di intestarsi sui territori il merito delle risorse ottenute da Giuseppe Conte in Europa".

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - "È avvilente il modo in cui la Lega sta tentando di intestarsi sui territori il merito delle risorse ottenute da Giuseppe Conte in Europa, tramite il PNRR. La stessa Lega che prima bollava l’ottenimento di quelle stesse risorse come impossibile, poi, per bocca del suo leader Salvini, andava in televisione a dire che avrebbe preferito non averle, oggi promuove mozioni all’interno dei Consigli comunali dell’Alto Milanese, con l’imbarazzante, in primis per gli stessi consiglieri leghisti, intento di intestarsi meriti che non appartengono loro", è l’attacco dei portavoce del MoVimento 5 Stelle Massimo De Rosa, Riccardo Olgiati e dei gruppi del Movimento 5 Stelle Alto Milanese, in risposta alla mozione attraverso cui la Lega chiede a sindaci e Comuni di impegnarsi presso il Governo, nel domandare l’integrazione del fondo destinato ai progetti di rigenerazione urbana.

"Peccato che quel fondo sia già stato integrato. L’azione di governo del MoVimento 5 Stelle ha già provveduto ad integrare, assicurando ai Comuni lombardi i fondi necessari a finanziare i progetti. Il Governo è già impegnato nel reperire i 900 milioni necessari a coprire il finanziamento di quei progetti per la rigenerazione urbana, ammessi in graduatoria, ma rimasti fuori dai fondi per via dell'applicazione dell'indice di vulnerabilità sociale dell'Istat. Ancora una volta, al netto della propaganda e delle iniziative fini a sé stesse della Lega e del Centrodestra, il MoVimento 5 Stelle ha saputo rispondere con immediatezza ed attenzione alle richieste sollevate da territori e sindaci. Abbiamo ascoltato e risposto, mentre gli altri facevano annunci. Continueremo a lavorare in questo modo, per permettere a cittadini ed enti locali di cogliere al meglio le opportunità garantite loro dall’azione del governo Conte", concludono il consigliere regionale De Rosa e il deputato Riccardo Olgiati.

