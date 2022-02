Nell’anno del Festival della Missione - che si svolgerà a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre con il titolo 'Vivere per dono' - il Convegno Mondialità 2022 intende offrire un momento di riflessione particolare sul tema del perdono.

Nell’anno del Festival della Missione - che si svolgerà a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre con il titolo 'Vivere per dono' - il Convegno Mondialità 2022 intende offrire un momento di riflessione particolare sul tema del perdono, come chiave di volta per la vita e per la pace. Una meta ambiziosa, raggiungibile solo attraverso complessi cammini di riconciliazione, come insegna il vissuto di numerosi popoli, pacificati sulla carta, ma consumati da conflitti sottotraccia.

Il Convegno si svolgerà online sabato 12 febbraio, dalle 10, e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube di Caritas Ambrosiana e sul portale della Diocesi, www.chiesadimilano.it

Dopo il saluto introduttivo di Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, interverranno Monsignor Pierbattista Pizzaballa (Patriarca di Gerusalemme dei Latini, già Custode di Terra Santa), Gemma Capra (vedova del Commissario di Polizia Luigi Calabresi), Adolfo Ceretti (professore ordinario di Criminologia all'Università Milano-Bicocca, esperto in particolare del pluridecennale conflitto in Colombia) e Davide Bernocchi (rappresentante del Catholic Relief Services, attualmente in Iraq dopo lunghe esperienze in Somalia e Libano). Durante la mattinata verrà anche proiettata una video-intervista a mons. Christian Carlassare, vescovo di Rumbek (Sud Sudan), ferito il 25 aprile scorso in un agguato. Moderatrice: Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire e direttrice artistica del Festival della Missione 2022.

Il Convegno è promosso dalla Diocesi di Milano, in particolare da Ufficio per la pastorale dei migranti, Ufficio per la pastorale missionaria e Caritas Ambrosiana. A chi si iscriverà tramite il link https://noisiamo.caritasambrosiana.it/per-forza-o-per-dono verrà inviata una raccolta di articoli sul tema del Convegno.

