Tariffa puntuale: webinar

Nell’ambito delle iniziative di informazione e sensibilizzazione organizzate dall’azienda Amaga S.p.A. in collaborazione con Sasom S.r.l., si è concluso con successo il primo ciclo di webinar dedicato a presentare ed approfondire il sistema della Tariffa puntuale. La Tarip, già in vigore nel Comune di Abbiategrasso dal 2014 e in fase di attivazione e sperimentazione a Bareggio, Gudo Visconti, Motta Visconti, Vermezzo con Zelo e Zibido San Giacomo, rappresenta un’efficace spinta verso la riduzione dei rifiuti e il miglioramento della raccolta differenziata, basata sul principio “chi inquina paga”.

Sono stati oltre 200 i cittadini che hanno seguito con partecipazione e interesse i webinar di

approfondimento tenuti da Amaga, volti a sensibilizzare la platea di utenti e a fornire informazioni di carattere pratico rispetto il nuovo sistema di calcolo della tariffa.

L’uscita del magazine “Piccoli gesti, per un nuovo futuro” dà ora il via alla seconda parte della campagna di comunicazione, in cui Amaga e Sasom intendono offrire alle utenze utili occasioni di approfondimento e confronto sui temi della sostenibilità, riduzione dei rifiuti e buone pratiche da mettere in atto.

Il primo appuntamento è per giovedì 17 febbraio, alle 18, in diretta al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=p__PQmqkpFk. Il webinar, aperto a tutti, prevede la partecipazione di Asvis, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile: un'occasione rivolta a tutti i cittadini, alle scuole e ai soggetti interessati per approfondire l'Agenda 2030, la sua applicazione territoriale e cosa ciascuno di noi può fare per applicarla, e dell’Assessore del comune di Abbiategrasso Massimo Olivares. Il magazine sarà inoltre disponibile presso gli sportelli Amaga, Sasom e dei Comuni, oltre che consultabile online sul sito comunicazione.amaga.it

Seguiranno i seguenti appuntamenti:

- Riduzione rifiuti e raccolta differenziata “Differenziare e ridurre, a tutela delle risorse”

giovedì 7 aprile alle 18.

- Diffusione delle best practice e FAQ “Non si finisce mai di imparare”

giovedì 19 maggio alle 18.

