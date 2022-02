Le 'Cocche' a Sassuolo

La seconda tappa di questa settimana “on the road” porterà la Futura Volley Giovani Busto Arsizio a Sassuolo, per tentare di dare ulteriore seguito all’ottimo momento di forma.

La seconda tappa di questa settimana “on the road” porterà la Futura Volley Giovani Busto Arsizio a Sassuolo, per tentare di dare ulteriore seguito all’ottimo momento di forma che le biancorosse stanno attraversando: dopo essere ripartite ieri sera dall’Abruzzo al termine della vittoriosa trasferta contro Altino, dunque, Lualdi e compagne si rimetteranno in marcia domani per iniziare il viaggio che troverà il suo culmine domenica pomeriggio per l’inizio della gara.

Il campionato delle Cocche è in serie positiva da Dicembre, e nelle 5 sfide di Regular Season affrontate dall’ultimo mese del 2021 sono arrivati 15 importantissimi punti e un solo set perso: la banda di coach Lucchini è così potuta rientrare di prepotenza nei discorsi legati al primo posto del Girone A piazzandosi ieri al secondo posto in graduatoria, a 3 punti dalla Banca Valsabbina Millenium Brescia che ha disputato una gara in più rispetto alle biancorosse. Anche le prossime due settimane saranno ricche di impegni e totalmente alternate tra casa e trasferta: mercoledì 9 e sabato 12 il PalaBorsani ospiterà le importanti sfide con San Giovanni in Marignano e Ravenna, quindi la Futura dovrà viaggiare verso Brescia (mercoledì 16) e Marsala (domenica 20) per chiudere il periodo costellato da doppi impegni.

La concentrazione però è tutta su domenica, giorno in cui le biancorosse dovranno quindi affrontare questa nuova sfida sul campo della Green Warriors Sassuolo, attualmente sesta in graduatoria grazie ai 23 punti conquistati nei 13 match sinora disputati: il team emiliano è l’unico a non aver concesso punti alla Futura in questo campionato, in virtù del trionfo corsaro per 3-1 al PalaBorsani dello scorso Novembre. L’ulteriore curiosità è che fu proprio la vittoria su Busto a “risvegliare” le neroverdi: se nelle prime 5 gare di andata il gruppo di coach Maurizio Venco riuscì a conquistare una sola vittoria e 4 punti complessivi, la seconda metà precedente al giro di boa le vide veleggiare a punteggio pieno con 5 vittorie da 3 punti e l’approdo nelle parti nobili della classifica. Nel ritorno è già stato messo in carniere lo scalpo eccellente di un team di vertice come quello di San Giovanni in Marignano; anche in virtù dello scorso incrocio le Cocche sanno di dover fare attenzione, nonostante la Green Warriors abbia leggermente cambiato pelle allo schieramento dopo l’infortunio della capitana Karola Dhimitriadhi (recentemente operata al ginocchio) e l’approdo nel modenese di Serena Moneta, in uscita da Aragona. Oltre al nuovo acquisto, l’ultimo starting six di Sassuolo ha visto in campo la palleggiatrice Balboni in diagonale con l’opposto Cantaluppi, le centrali Civitico e Busolini, la schiacciatrice Gardini e il libero Rolando.

Si tratta quindi di un match delicatissimo che potrebbe valere molto per il prosieguo del cammino di entrambe le squadre: il match verrà disputato domenica 6 Febbraio presso la Palestra Consolata di Sassuolo (MO) e avrà inizio alle 17. Come sempre, sarà possibile seguire l’incontro in diretta anche a distanza grazie al live streaming gratuito sul canale YouTube di Volleyball World.

