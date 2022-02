Danni in strada: identificati

Danneggiano uno specchio segnaletico e un armadio della rete telefonica: identificati. E' successo a Magnago, precisamente in via Diaz, e protagonisti sono un gruppo di ragazzi.

Danneggiano uno specchio segnaletico e un armadio della rete telefonica: identificati. E' successo a Magnago, precisamente in via Diaz, dove un gruppo di ragazzi (tutti maggiorenni) ha pensato bene di "passare la serata", appunto, danneggiando alcune attrezzature lungo la strada, in particolare, come detto, uno specchio segnaletico e un armadio della rete telefonica, causando così anche un’interruzione della fornitura per alcune delle abitazioni ed attività presenti in zona. Ma grazie alle segnalazioni di alcuni residenti ed al pronto intervento di una pattuglia dei Carabinieri di Castano, ecco che i giovani sono stati individuati e, quindi, segnalati alla Polizia locale, che li denuncerà alla Procura della Repubblica per i reati di danneggiamento e di interruzione di un servizio di pubblica necessità.

"Purtroppo, sempre più spesso nell’ultimo periodo, troviamo beni pubblici danneggiati, come pali di segnaletica stradale divelti o piegati, armadi riguardanti servizi e forniture pubbliche abbattuti o aperti, cestini stradali ricolmi di sacchetti e altri rifiuti - scrive in una nota il comando dei Vigili - Gli agenti sono spesso impegnati nelle indagini finalizzate all’individuazione dei responsabili, mediante analisi di filmati, raccolta di documenti e visure presso le banche dati. Si invitano, perciò, i cittadini che assistono ad episodi di questo genere a segnalarli tempestivamente in modo da poter intervenire ed identificare i responsabili, come nell’occasione appena descritta. In tale modo si potrà evitare che la riparazione dei danni pesi sulle finanze del Comune, con evidenti ripercussioni anche per gli altri cittadini che sono, invece, rispettosi della cosa pubblica e degli altri".

