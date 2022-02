C'era una volta la Cometa

Completata la prima parte della bonifica dell'area dell'ex Cometa: con ieri si sono concluse le domolizioni delle storiche palazzine industriali. Ora il sottosuolo e poi inizieranno i lavori veri e propri.

Si sono conclusi ieri i primi interventi per la riqualificazione dell'area della ex Cometa a Cuggiono. Con la demolizione di tutti gli edifici ci si prepara ora alla dismissione delle macerie e verifica del sottosuolo per prima di avviare gli interventi edizili del nuovo progetto.

Presso l’ex area industriale sorgerà infatti un’area commerciale, che dovrebbe ospitare (in una struttura moderna e anche architettonicamente innovativa) il più grosso supermercato del paese, lasciando la sede attuale. Sempre, stando alle previsioni, sorgeranno anche alcune palazzine residenziali di cui almeno una in convenzione con parenti o dipendenti dell’Ospedale.

Le opere private avranno anche un duplice beneficio pubblico: da un lato andranno a valorizzare un'area abbandonata del paese e dall'altro, come oneri, completeranno la pista ciclo-pedonale verso Inveruno.

