Forza Italia: Primavera Abate nuova referente

La nomina di referente di Forza Italia per l’area della Provincia di Milano comprende i Comuni di Solaro, Cesate, Garbagnate, Senago, Arese, Bollate, Baranzate e Novate.

Primavera Abate nominata referente di zona di Forza Italia per i comuni dell’asse Nord Ovest di Milano. L’esponente azzurra ricoprirà questo incarico contestualmente al suo ruolo amministrativo di Assessore a Garbagnate Milanese.

«Ringrazio il Partito per la fiducia. Forza Italia è un partito a cui si sentono vicine le persone che credono nel buon lavoro, nel buon amministrare, nel buon governo. Continuerò il lavoro sul Territorio con impegno e mettendo a disposizione le mie forze e competenze.

"La collaborazione con i coordinatori cittadini di questa zona è fondamentale per comprendere ancor di più le esigenze dei nostri comuni soprattutto in questo periodo storico di ripresa e resilienza"

Graziano Musella - Commissario Provinciale di Forza Italia dichiara che "è emersa la necessità di ridefinire la struttura organizzativa del partito in Provincia di Milano, in modo da ottenere una più efficace presenza sul territorio, garantendo un migliore coordinamento fra le nostre realtà locali e un più efficiente canale di comunicazione con il Coordinamento Provinciale».

Primavera Abate ha aggiunto: "Questa riorganizzazione territoriale garantirà ai coordinatori di ogni città gli strumenti necessari per una efficace azione politica e per una maggiore condivisioni delle buone prassi dei singoli comuni. Forza Italia è il partito dei moderati, che sono la maggioranza naturale degli Italiani. Il partito parla direttamente al cuore e alla testa delle persone ascoltando i problemi e rispondendo con proposte concrete."

Tra i motivi per cui è stata scelta Primavera Abate come referente di questa zona c'è l' innegabile e appassionata presenza sul Territorio dell' assessore garbagnatese che da 15 anni si dedica con ricompensata fatica alla buona politica.

